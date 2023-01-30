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معلومات عن فيلم نقطة تحول بعد عرضه.. قصة الأمين شريف عبد المقصود

كتب:

ضحى محمد
03:04 م | الإثنين 30 يناير 2023
بوستر فيلم نقطة تحول

بوستر فيلم نقطة تحول

حقق الفيلم الوثائقي «نقطة تحول.. بين الألم والأمل» نجاحاً كبيراً بعد عرضه، إذ يتحدث عن قصة الأمين شريف عبد المقصود، كما حقق ردود فعل إيجابية، ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز 5 معلومات عن فيلم نقطة تحول، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت على قناة «CBC».

أحداث فيلم نقطة تحول

- فيلم نقطة تحول يوثق قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ 25 يناير 2011، وبعد 30 يونيو 2013.

- تناول الفيلم قصة الأمين شريف عبد المقصود، الذي أصيب إصابات بالغة في 1 أبريل عام 2014، أدت إلى فقدان العين اليسرى ومشكلات في القلب.

إصابة الأمين شريف عبد المقصود

- إصابة الأمين شريف عبد المقصود، جاءت بعدما أصيب بـ 4 طلقات في وجهه، الأولى استقرت تحت المخ، و3 شظايا في العين اليسرى.

- أكد بطل فيلم نقطة تحول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا باستكمال علاجه في الخارج.

رحلة علاج الأمين شريف عبد المقصود

- رحلة علاج الأمين شريف عبدالمقصود استغرقت نحوي 8 سنوات و8 أشهر، وقدم 40 عملية.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.