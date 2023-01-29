الباز يشكر المتحدة على فيلم «نقطة تحول» ويدعو لمشاهدته: مصر دفعت ثمنا كبيرا

وجه الدكتور محمد الباز، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديمها فيلم «نقطة تحول»، يوثق قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ 25 يناير 2011، وبعد 30 يونيو 2013.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن فيلم «نقطة تحول»، عن بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية المدنيين، الذين فقدوا أجزاء من أجسامهم، وأصبحت إصابة كل بطل فيهم نقطة تحول في حياته.

ضحوا بحياتهم

وأردف الباز: «ناس ضحوا بحياتهم وآخرون ضحوا بأجزاء من جسمهم، عشان نوصل للأمن والاستقرار، مهما هون رجال الشرطة والجيش من الثمن الذين دفعوه، وتصريحهم بأن ما دفعوه قليلا، لكن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا، الأرواح التي دفعت ليست قليلة، الشباب الذي فقد أطرافه، وتحولت حياته لمنظومة عجز، ليس قليلا، مصر دفعت ثمنًا كبيرًا».

أهمية الوعي بخطورة المؤامرات

وتابع: «لازم نعيد النظر مرة أخرى في تفكيرنا، مصر تواجهها تحديات كثيرة جدًا، محتاجين نتكاتف».

وأشار الباز، إلى أنه طوال الوقت توجد تحالفات ضد مصر، وطوال الوقت تخرج مصر منتصرة، ليس لأننا الأذكى، ولأن لدينا طبيعة وإمكانات ربنا وهبها لنا، محتاجين نحافظ عليها.

ودعا لمشاهدة الفيلم، قائلًا: «لولا هؤلاء الأبطال لكانت الأمور صعبة جدًا، فرضت علينا هذه المعركة ولابد أن نخوضها للنهاية».