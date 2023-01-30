«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظة، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس غدا، أنّ درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على السواحل الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد، إلى تكاثر السحب الممطرة منذ الصباح الباكر على شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد مع تقدم ساعات النهار على السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج العقبة، مع وجود نشاط للرياح على جميع المدن عدا جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10