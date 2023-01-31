حبس شخصين سرقا الشقق.. مجوهرات وألماس حصيلة نشاطهما

أدلى المتهمان بسرقة شقة بدائرة قسم شرطة الشروق، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بأنهما وراء ارتكاب واقعة السرقة، مؤكدين أنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب مثل تلك الجرائم عن طريق أسلوب التسلق.

بلاغ بواقعة سرقة شقة

بداية الواقعة حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشروق، يفيد بالقبض شخصين «لهما معلومات جنائية» لقيامهما أثناء ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية بحيازة حقيبة وبها جهاز «لاب توب» ومجموعة من الفلاشات.

وعقب القبض عليهما ومناقشتهما عن المضبوطات التي بحوزتهما أقرا بسرقتها من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الشروق، مستخدمين أسلوب التسلق في ارتكاب الواقعة، وبالتوصل إلى المجني عليه مالك الشقة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

المسروقات من شقة الشروق

واعترف المتهمان، بأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب واقعة السرقة من داخل إحدى الشقق في دائرة القسم باستخدام أسلوب التسلق، وأنهما سرقا مشغولات ذهبية عبارة عن «4 خواتم، أنسيال، 5 فصوص من الألماس، سلسلة ذهبية»، وأنهما ابتعاها لدى عميليهما وتم القبض عليهما وبحوزتهما 5 فصوص من الألماس وخاتمين ذهب وسلسة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.