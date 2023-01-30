تخفيف ضغوط المياه لمدة 14 يوما في «وقت الذروة» ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني سويف وقت الذروة، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء ولمدة 14 يوما، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضي لمحطة مياه أبو سليم ببني سويف، على أن يتم التعويض من محطة مياه الأمريكي ببني سويف.

رقم ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى

وأهابت شركة المياه بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وخصصت الشركة رقما ساخنا للاستفسار والشكاوى وتلقي الأعطال وهو 125 من أي تليفون ارضي أو موبايل.

الاهتمام بالصيانة الدورية والتطهير المستمر

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية والتطهير المستمر و التشغيل الأمثل للمحطات و الاهتمام بنظافتها، وكذلك جودة العمل و حسن استغلال الموارد، مما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

كما أكدت رئيس شركة المياه في محافظة بني سويف، أن هناك تنسيقا وتكاملا بين إدارات الشركة على مدار الـ24 ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزة لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة.