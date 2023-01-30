«DMC» تبرز إبداعات متنوعة في مجال الأدب البوليسي بمعرض الكتاب.. فيديو

أجرت قناة «DMC»، حوارًا مع 3 من الكُتاب الروائيين يتحدثون عن إبداعاتهم المتنوعة والمعروضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في مجال الأدب البوليسي.

رواية «جثتنان والثالثة عند قدري»

وقالت الكاتبة نهى داود، صاحبة رواية «جثتنان والثالثة عند قدري»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الرواية تدور أحداثها حول فتاة تُدعى ناجية تحاول التخلص من جثة ولكن تاجر الأعضاء لا يرد عليها، مشيرة إلى أن الرواية ليست رعب بل جريمة في الأساس والبطلة تعاني من اضطرابات نفسية معينة.

رواية «الناب الأزرق»

بينما أوضحت الكاتبة روضة هلال، صاحبة رواية «الناب الأزرق» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الرواية بوليسية بطولية، مشيرة إلى أنها كتبت الرواية عام 2017 وسط الأحداث المختلفة التي شهدناها خلال تلك الفترة من استهداف ضباط الشرطة وتفجير الكمائن، مضيفة أن كل وسائل الإعلام والأفلام والروايات تناولت موضوعات عن الشهداء ولكنها لم تتطرق للمصابين من الضباط ومعاناتهم والآثار النفسية والسلبية الناتجة عن تلك الأحداث.

رواية «جبل الموتى»

وكشف الكاتب محمد شعبان، صاحب رواية «جبل الموتى»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تفاصيل روايته، قائلًا إنه بدأ في كتابة قصته في شهر 3 عام 2020، بعدما قرأ خبر عن حادث مروع لسيدة مسنة في روسيا قتلت صاحبتها التي تعيش معها في نفس المنزل، متابعًا أن هذا الخبر كان أثار فضوله وخلق علامات استفهام كثيرة حول تلك الجريمة دوافعها، لذلك كتب عنها قصة قصيرة ومن ثم حولها إلى رواية.