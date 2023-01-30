تفاصيل قطع المياه بالجيزة.. وموعد عودتها في بولاق والعمرانية

أكد مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه بعد قطع المياه بالجيزة عن مناطق محددة، جار العمل على انتظام ضخ وعودة المياه لمناطق أحياء بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، بعد انقطاع دام 12 ساعة بسبب أعمال مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى.

تنفيذ مشروع حيوي للصرف المغطى

وفيما يتعلق بقطع المياه بالجيزة، لفتت مصادر بالشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصدد تنفيذ مشروع حيوي للصرف المغطى بالمنطقة الواقعة في الحيز العمراني بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وذلك من خلال مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، يستهدف للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث في مناطق وتحسين البيئة لأهالي تلك المناطق.

ردم المصرف لإنشاء محور مروري بديل

وأوضحت المصادر أن عملية ردم المصرف لإنشاء محور مروري بديلاً عنه؛ لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة تطلبت قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة بتخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية،ثم قطع المياه بالجيزة في بعض الفترات، التي حصرت فيها الشركة على مناشدة الأهالي القاطنين بهذه المناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها، في الوقت الذي قامت فيه الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.