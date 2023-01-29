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قناة الحياة تبرز إنشاء محطة معالجة مياه الشرب بالأشمونين بالمنيا: تخدم 110 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
07:11 م | الأحد 29 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محطة معالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بقرية الأشمونين مقامة على مساحة 3800 متر مربع».

طاقة المحطة

وذكر التقرير، أنّ محطة معالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بقرية الأشمونين تعمل بطاقة 60 لترا في الثانية يوميا.

وجاء في التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ محطة معالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز تخدم 110 ألف نسمة بقرى الأشمونين والحرية والإدارة.

الغرض من المشروع

وقال علي محمد عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية نواي بمركز ملوي في محافظة المنيا، إنّ الغرض من المشروع إنشاء محطة معالجة حديد ومنجنيز على مساحة 22 قيراط تابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

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