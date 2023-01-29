قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام شركة مياه الشرب بالجيزة، عن تخفيض وقطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية؛ لتنفيذ أعمال تحويل مسار مياه مصرف ناهيا؛ للقضاء على مظاهر التلوث وتحسين البيئة.

موعد تخفيض منسوب ضخ المياه عن المناطق

وأكدت الشركة، أن تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث في مناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وتحسين البيئة لأهالي تلك المناطق ومن ثم ردمه؛ لإنشاء محور مروري بديلاً عنه؛ لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة سيؤدي إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة بتخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية اليوم الأحد، الموافق التاسع والعشرون من شهر يناير الجاري 2023 بدءا من الساعة 12 مساء وحتى 10 صباح غدٍ.

مواعيد قطع المياه والمناطق المتأثرة

وقالت إن أعمال مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى ستتطلب قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية بدءًا من الساعة 10 صباح غدٍ حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وطالبت الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها، لافتة إلى أنّها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.

التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم

من جانبة طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها، موجها رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة لأي معوقات من شأنها التأثير على التوقيتات المحددة.