«المرشدين السياحيين»: انتخابات النقابة تجرى فور تنقية جداول المقيدين

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار وبعض الجهات الأخرى، ما زالت إلى الآن تقوم بعملية تنقية جداول المقيدين بالنقابة، وذلك تمهيدا لإجراء إنتخابات النقابة.

وأوضح أنه لا صحة لما تردد عن أن الانتخابات ستجرى بشكل نهائي خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفا أن الإنتخابات تجرى عقب انتهاء عملية تنقية جداول النقابة، بحيث لن يكون مقيدا بنقابة المرشدين السياحيين إلا المستوفين لكل الشروط القانونية لذلك.

أكثر من 9500 مرشد سياحي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعداد المقيدين بنقابة المرشدين السياحيين حاليا يتجاوز حاجز الـ9500 مرشد سياحي، منهم فقط نحو 5 آلاف مرشد سياحي عامل، موضحا أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور الماضية تسببت في حدوث رواج لعمل المرشدين السياحيين،لافتا إلى أن عمل المرشدين السياحيين يتناسب طرديا مع أعداد السياح الوافدين لمصر، فإذا كانت الأعداد مرتفعة فإن عمل المرشدين السياحيين سينتعش والعكس صحيح.

أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من 2022

وأشار إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر وبالتحديد إلى الأقصر وأسوان والقاهرة خلال فصل الشتاء الجارى كانت مرتفعة، موضحا أن الأعداد ستبدأ في الانخفاض بداية من النصف الثاني من الشهر المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددا خلال شهر مارس 2023، خاصة أن الصين ستبدأ تسيير رحلاتها لمصر خلال هذا الشهر.

وأوضح أن استئناف الصين والهند لرحلاتها إلى مصر من جديد سترفع من أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام، ولاسيما القادمين لزيارة المدن الأثرية والثقافية، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة في السياح الذين يتحدثون اللغة الصينية والهندية حيث أن هناك عدد جيد من المرشدين السياحيين يتقنون تلك اللغات.