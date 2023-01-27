رفع 1150 طن مخلفات وتراكمات من شوارع حي الهرم بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

رفع 900 طن مخلفات صلبة أسفل الطريق الدائري

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن أجهزة حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل تمكنتا من رفع حوالي 900 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري بالمنطقة المحصورة بين طريق اللبيني والمنصورية بكفر غطاطي، ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع بحي الهرم، إلى جانب رفع المخلفات المتواجدة خلف مدينة بيتكو بشارع الوفاء والأمل بالهرم.

وأكد المحافظ أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق، تم تكليف رئيس الحي بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها، وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ الجيزة على التعامل الفوري مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات، لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.

رفع 250 طن مخلفات وتراكمات من القنطرة البيضاء

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أوسيم في رفع أكثر من 250 طن مخلفات وتراكمات للأتربة من القنطرة البيضاء بالوحدة المحلية ببشتيل، مع تمهيد ورفع كفاءة الطريق وتحسين منظومة النظافة به.