إقليم صيني يرفع قيود المواليد: الأزواج لهم حرية تحديد العدد

قررت سلطات إقليم «سيتشوان» الصيني عدم الالتزام بالقيود التي فرضت في البلاد بشأن عدد الأطفال المسموح للزوجين الصينيين بإنجابهما، مؤكدة أنه من الآن فصاعدا بات لهما الحرية المطلقة في تحديد العدد الذي يرغبونه، وفقا لشبكة «بي بي سي».

الصين تسعى إلى مواجهة مشكلة انخفاض عدد السكان

وقالت السلطات الصينية إنه سيتم السماح للرجال والنساء غير المتزوجين بتبني الأطفال، وذلك في مسعى منها لمواجهة مشكلة انخفاض عدد السكان، في حين أظهر أحدث إحصاء سكاني، صدر قبل أسبوعين، أن إجمالي عدد سكان الصين قد تراجع بنحو مليون نسمة في 2022، وهو أول انخفاض من نوعه يسجل في البلاد منذ ستة عقود.

وضع نهاية لسياسة الطفلين الصارمة

وفي عام 2021، أعلنت الصين السماح للأزواج بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال، الأمر الذي أظهر تحولا كبيرا لوضع نهاية لسياسة الطفلين الحازمة التي فرضتها بكين في 2016، وأنهت من خلالها التطبيق الصارم لشرط إنجاب طفل واحد الذي ألزمت كل أسرة به منذ 1979 لوقف الانفجار السكاني آنذاك.

وكانت الصين تهدف إلى الحد من النمو السكاني في عام 1979، من خلال سياسة الطفل الواحد التي فرضتها على المواطنين، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين، شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء.