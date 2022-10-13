باحث اقتصادي: الدولة تسعى للحفاظ على الموارد البيئية ونصيب الأجيال المقبلة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن التحول للاقتصاد الأخضر يتلخص في استخدام موارد البيئة بطريقة رشيدة من أجل المحافظة على أكبر قدر من ذلك للمستقبل، والاستفادة بالقدر الأكبر منها بما يعرف علميا بـ«التنمية المستدامة الخضراء».

الدولة تسعى للحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «إكسترا اليوم»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تسعى حاليا في الحفاظ على الموارد الموجودة حتى لا تنضب، مع الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من تلك الموارد مستقبلا.

الاقتصاد الأخضر يحافظ على الموارد بشكل كبير

واستطرد: «الاقتصاد الأخضر يحافظ على الموارد بشكل كبير جدا وبما لا يؤثر على البيئة، كما أنه لا يفقد الأجيال المقبلة من تلك الموارد الهامة والضرورية للدولة المصرية».

وأوضح أن الدولة المصرية ومن أجل إنجاح تلك الخطة فقد عملت الحكومة المصرية على خطوات مالية عبر توفير تمويل أخضر للمشروعات عبر توفير الموارد للمشروعات التي تستخدم في الاقتصاد الأخضر «ده مصر عن طريقة عملت من خلاله أول طرح للسندات الخضراء في إفريقيا والشرق الأوسط وحققت 750 مليون دولار كتمويل للمشروعات».

وتابع: «الإدارة المصرية نجحت بتمويلها الذاتي في تمويل المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، عبر استخدام واسع لمشاريع الطاقة الشمسية».