رئيس «الخدمات الطبية»: التبرع بالأعضاء يكون طبقا لحالة كل متوفى دماغيا

قال الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، وأستاذ جراحة، وزراعة الكبد، وعميد المعهد القومي للكبد سابقًا، إنّ مصر أصدرت قانون عام 2010 لزراعة الأعضاء من متوفى دماغيًا ومتبرعًا حيًا، ونجحت مصر في تنفيذ زراعة الاعضاء من متبرع حي، لافتًا إلى أنّه لا بد أن يكون لكل مواطن رأيه بالموافقة أوالرفض للتبرع بأعضائه.

يوجد مدة زمنية لزراعة كل عضو مختلفة عن العضو الآخر

وأكد سليم، أنّ هناك لغطا كبيرا بأخذ الأعضاء من المتوفين دماغيا فليس كل متوفى يكون صالحا للتبرع مثل المتوفين في منازلهم، لافتا إلى أنّ المقصود بأخذ أعضاء المتوفين دماغيا داخل الرعاية المركزة في المستشفيات، وليس المتوفين الطبيعيين في المنازل، مطالبًا بتوضيح وسائل الإعلام الفكرة للمواطنين وأن التبرع يتم طبقا لحالة الأعضاء الموجودة داخل المتوفى دماغيًا علمًا بأنه يوجد مدة زمنية لزراعة كل عضو مختلفة عن العضو الآخر.

وقال إنّ القلب يجب زراعته خلال الـ6 ساعات الأولى من أخذه من المتوفى دماغيا، وأن الكلى يمكن زراعتها خلال 72 ساعة من أخذها من المتوفى دماغيًا، ويحتاج إلى عمل إدارة مركزية لزراعة الـعضاء من المتوفين دماغيًا مع وجود قوائم انتظار لكل عضو.

قال سليم إنّ شركة الخدمات الطبية أنشئت معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات يهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها، ويتم التخرج منه تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى وهو معتمد من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ويصدر شهادة معتمدة، مشيرا إلى أن المعهد مجهز على أعلى مستوى من حيث الفصول الدراسية والمعامل التمريضية ومعامل الحاسب الآلي.