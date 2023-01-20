تكريم واختيار رئيس الخدمات الطبية بـ«الكهرباء» من أبرز شخصيات الوزارة

كرّمت جمعية رعاية العاملين في الكهرباء وأسرهم برئاسة المحاسب إيهاب محمود عبدالجواد، والمحاسب رمضان الحلال أمين صندوق الجمعية، وعماد عبدالمقصود مسؤول العلاقات العامة بالجمعية، ومحمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إداره شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، كأحد أبرز الشخصيات في وزارة الكهرباء لعام 2022، خلال زيارة أعضاء الجمعية للشركة، بحضور الدكتور محمد زكريا مدير عام مستشفى الكهرباء، والدكتور عبداللطيف الجيار مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الشركة الخدمات الطبية.

تحديث مستشفيات الكهرباء على مستوى الوجهين البحري والقبلي

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تكريم الدكتور محمد إسماعيل سليم بسبب إنجازاته بإنشاء المعهد القومي للتمريض في شمال القاهرة، وجارٍ إنشاء معهد آخر في المنصورة عند الانتهاء من مستشفى المنصورة، إضافة إلى تحديث مستشفيات الكهرباء على مستوى الوجهين البحري والقبلي.

تحسين الخدمة الطبية

وأضاف أنه عمل على تحسين الخدمة الطبية لكل العاملين بقطاع الكهرباء من خلال فتح عيادات جديدة بمختلف المحافظات منها مجمع العيادات الطبية بمحافظة أسيوط ومحافظة المنيا مع زيادة التعاقدات مع مستشفيات وصيدليات تغطي أكبر قدر ممكن بكل القطاعات في الجمهورية، إضافة إلى أسرة حديثة بقسم الحريق في مستشفى الكهرباء، وعمل قوافل طبية بالعديد من المحافظات.