تقرير: خسائر كبيرة للسوق الأمريكية قبل قرار «الفيدرالي» الأربعاء المقبل

قال موقع «إنفيستينج» إن هناك خسائر كبيرة في المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكية في بداية الأسبوع الحالي والذي سيصدر فيه قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب والذي سيأتي ليل الأربعاء.

هبوط العقود الفورية للذهب وصعود الفضة

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بالرغم من الخسائر إلا أن هناك ارتفاعا في مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.33% ليسجل 102.060 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية، فيما هبطت عقود الذهب الآجلة بـ 0.35% ليتداول عند 1922.70 دولارًا للأوقية، وكذلك هبطت العقود الفورية للذهب بـ 0.27% ليسجل 1922.97 دولارًا للأوقية، وأما الفضة صعدت بـ 0.30% في جلسة اليوم لتسجل 23.692 دولارًا للأونصة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الخسائر الكبيرة إلا أنه مع ذلك، يتجه مؤشر S&P 500 نحو أفضل أداء له في شهر يناير منذ عام 2019 عندما ارتفع بنسبة 8% تقريبًا، كما ارتفع مؤشر السوق الأوسع بنسبة 5.2% لعام 2023 بعد خسارة 19% العام الماضي.

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وسيبحث المستثمرون عن أدلة حول إلى أي مدى سيأخذ البنك المركزي معدلات أعلى في مكافحة التضخم، ودفع التجار الأسهم للأعلى هذا العام جزئيًا بسبب تقارير التضخم الضعيفة، والتي يشتبهون في أنها قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف حملته للمشي لمسافات طويلة قريبًا.