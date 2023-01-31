تفاصيل إطلاق النار بفلوريدا: هجوم بسيارة وماريجوانا في موقع الحادث

شهدت مدينة «ليكلاند» بولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، حادث إطلاق نار، بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم اثنين في حالة حرجة. .

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل حادث إطلاق النار بمدينة «ليكلاند» بولاية «فلوريدا»، وقالت إن الشرطة الأمريكية، استجابات لحادث وقع بالقرب من شارع «أيوا أفينيو نورث» و«بلوم» في الساعة 3:43 مساءً بالتوقيت المحلي.

توقف سيارة نيسان في موقع إطلاق النار بمدينة «ليكلاند»

وأوضح قائد شرطة مدينة«ليكلاند»، سام تيلور، أن سيارة نيسان ذات أربعة أبواب توقفت في موقع حادث إطلاق النار.

وأضاف تيلور، في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين، إنَّ 4 مسلحين على ما يبدو كانوا في السيارة، وبدأوا في إطلاق النار من جميع نوافذ السيارة، مشيرا إلى أن إصابة 8 أشخاص بجروح لا تهدد الحياة.

أعماره الضحايا تتراوح بين 20 و35 عاما

وأوضح قائد شرطة «ليكلاند»، أنَّ 3 أشخاص فقط تم نقلهم من قبل «خدمات إدارة الطوارئ»، تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، وأشار تيلور، إلى أنَّ القوات الأمنية تبحث بنشاط عن السيارة الآن.

وتابع تيلور قائلا، إنَّ شرطة «ليكلاند» عثرت على كمية من «الماريجوانا» في مكان الحادث، مما يشير إلى أن هناك عمليات بيع مخدرات أو مبيعات للمواد المخدرة كانت تحدث في ذلك الوقت.

وأضاف قائد شرطة «ليكلاند»، إن الأمر لم يحدث في المدينة، معربا عن حزنه.