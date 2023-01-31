إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب طالب في المرحلة الابتدائية، ووالده، و2 من جيرانه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء، لخلافات الجيرة بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة، طرف أول «حمادة. ا. ح. د»، سن 13 عاما، طالب بالمرحلة الابتدائية، مصابا بجرح طعني في الصدر من الخلف، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

كما تبين والده «إمبابي. ح. د»، 49 عاما، موظف، مصابا بجرح رضي متهتك بفروة الرأس، وجرح أعلى الحاجب الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وبين طرف ثانٍ «علي. ع. ص. م»، 49 عاما، مدرس، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقه «محمد. ع. ص. م»، 63 عاما، بالمعاش، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «مطواة».

تحرير محضر بالواقعة

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وجرى التحفظ على السلاح الأبيض، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.