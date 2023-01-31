قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط قطر800 مم بشارع السبتية، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق وسط المدينة، منطقة جاردن سيتي، بعض مناطق روض الفرج وبولاق أبو العلا.

العمل على إصلاح الكسر المفاجئ

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها، على تسخير كافة إمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر المفاجئ وعودة المياه.

اعتذار الشركة عن الكسر المفاجئ

وأعربت الشركة عن اعتذارها، عن هذا الكسر المفاجئ الخارج عن إرادتها، وعن تلقيها شكاوي أو طلبات سيارات المياه، وذلك من خلال الاتصال علي رقم 125 أو على خدمة «الواتساب» علي رقم 01206665125.