مصانع «الكلور والشبّة» تغطي احتياجات 31 شركة مياه شرب وصرف

خلال جولتنا فى «مجمع أبورواش»، التابع لشركة النصر للصناعات الكيماوية الوسيطة، شاهدنا عدداً من مصانع الكلور والصودا الكاوية، بإجمالى 4 مصانع، وهى المصانع التى قال عنها مسئولو الشركة، إنها تغطى احتياجات 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة المعنية منها، بالإضافة إلى إنتاج الشركة نحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة، التى تورّد لصالح شركات قطاع الكهرباء، وإنتاج السكر، والغزل والنسيج، وشركات صناعة الورق، والكثير من المصانع الأخرى.

ويقول مسئولو الشركة، إن الكلور الذى تنتجه الشركة يعقّم مياه الشرب، ويُستخدم فى محطات الصرف الصحى المحلية، مع تصديره إلى بعض الدول العربية والأفريقية، موضحاً أن الشركة تنتج قرابة 30% من الكلور المستخدم لمُعالجة المياه فى مصر، و50% من الشبّة السائلة المستخدمة فى معالجة المياه.

أول مصنع أُنشئ منذ 50 عاماً.. وإنتاج مستلزمات لشركات الكهرباء والسكر والغزل والنسيج والورق

البداية كانت فى عام 1972، من خلال إنشاء «شركة النصر»؛ حيث أنشئ مصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طناً فى اليوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك.

وحسب مسئولى «الشركة»؛ فإنها تضم 4 مصانع لإنتاج الكلور، والصودا الكاوية، وأنشئ أول مصنعين منها بتكنولوجيا الخلايا أحادية القطبية عامى 1993، و1995، بطاقة إنتاجية 15 طناً فى اليوم، و30 طناً فى اليوم على الترتيب، وهما المصنعان اللذان يعملان بكفاءة عالية، بفضل خطط الصيانة الدورية وسلامة التشغيل التى تقوم بها الشركة.

وتضم الشركة مصنعاً ثالثاً لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بتكنولوجيا الخلايا ثنائية القطبية، والذى افتتح عام 2006 بطاقة إنتاجية 35 طناً فى اليوم، ومصنعاً رابعاً لإنتاج الكلور بطاقة 85 طناً يومياً، لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة وتصل إلى خمسين ألف طن من الكلور سنوياً.

وحسب مسئولى «شركة النصر»؛ فإنها تزود 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة.

وتحرص شركة «النصر» للكيماويات الوسيطة على ألا تقل معدلات إنتاج الكلور والشبة لضمان تدفقهما لتحقيق استمرار وانتظام العمل داخل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا تأمين وصول عربات الأكسجين السائل إلى جميع المستشفيات لتأمين انتظام العملية الطبية.