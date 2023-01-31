وفرة المعروض تدعم أسعار الأرز في الأسواق.. و«الغرف»: الكيلو بـ14 جنيها

شهدت أسعار الأرز، استقرارا في الأسواق المصرية، وهو من المنتجات الأساسية عند المواطنين، حيث يعملون على شراءه بشكل مستمر، لذا يكون عليه زيادة استهلاك وانتعاش في المبيعات دائما.

وسجلت أسعار الأرز اليوم للشعير عريض الحبة نحو 11400 جنيه للطن، وبالنسبة للشعير رفيع الحبة وصل إلى 11100 جنيه، بحسب قول فؤاد خيري، أحد تجار الأرز الكبار في السوق.

أسعار الأرز في الأسواق

وذكر «خيري» لـ«الوطن»، أن الأرز من السلع المهمة لدى المواطنين، لذا عليه زيادة استهلاك بشكل دائم، موضحا أن أسعار الأرز البلدي كسر 3% عريض الحبة تصل إلى 16800 جنيه للطن، مؤكدا أن وفرة المعروض تدعم أسعار الأرز في الأسواق.

فيما سجل سعر الأرز الأبيض كسر 5% رفيع الحبة، نحو 16400 جنيه للطن، ويتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك في معارض أهلا رمضان بين 14 و18 جنيها، ويصرف كيلو الأرز في الأماكن التموينية للمواطن بـ 10.5، لأصحاب بطاقة التموين.

معارض أهلا رمضان

ومن جهته، ذكر سمير سرحان، عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد العام للغرف التجارية، أن الأرز عليه زيادة استهلاك بشكل مستمر، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان توفره ضمن السلع الاستراتيجية الأخرى للمواطنين في جميع المحافظات، بأسعار مخفضة ومناسبة،.