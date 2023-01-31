إعلان نتائج كليات الهندسة والآثار والتربية والعلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، وجميع نتائج كليتي الآثار والتربية للطفولة المبكرة والعلاج الطبيعي، وأشارت التقارير المقدمة للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة من عمداء الكليات أن متوسط نسب النجاح تتراوح في المتوسط بين 70 و90%.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج كلية الزراعة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، كما تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج باقي الكليات تباعًا.

الخشت يوجه بالانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

واختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.