استشاري مناعة: الإنفلونزا من الأمراض الخطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الإنفلونزا أكثر انتشارا في فصل الشتاء، كاشفًا أن الوقت مازال متاح لتلقي لقاح الإنفلونزا، إذ أنه من الأفضل أن يتم الحصول عليه مبكرًا مع بداية فصل الشتاء في شهري أكتوبر ونوفمبر لتوفير الحماية بصورة أكبر، غير أنه يمكن أن يتم الحصول عليه في أي وقت، كونه يمثل حماية وبالتالي مهم أن يتم الحصول على اللقاح في أي توقيت، مشيرا إلى أن الإنفلونزا تعد الآن من الأمراض الخطيرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

الإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الإنفلونزا تعد الآن من الأمراض الخطيرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة، وقد تؤدي إلى مضاعفات مثل الإصابة بالالتهاب الرئوي، لافتًا إلى أن الإنفلونزا أكثر خطورة على بعض الفئات أبرزها مرضى الحساسية والسكري ومرضى ضعف المناعة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا طبقًا للعمر

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن التطعيم يؤدي إلى زيادة المناعة وتقليل حدة الأعراض والمضاعفات، لافتًا إلى أن الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى عمر الـ 9 سنوات والذين لم يحصلوا على اللقاح من قبل، من الضروري أن يحصلوا عليه ثم جرعة ثانية عقب الجرعة الأولى بشهر، أما الأفراد فوق الـ 9 سنوات تكون جرعة واحدة فقط، إذ أنها تعد جرعة واحدة سنويًا.