طالبة بجامعة حلوان تحصل على المركز الأول عن تصميم طابع بريد تذكاري

حصلت الطالبة مروة عباس الطالبة بالفرقة الثانية قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على المركز الأول عن تصميم طابع بريد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية، ضمن مقرر تصميم المكاتبات والتقويمات، وقامت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع البريد التذكاري.

تنمية روح الانتماء لدى الشباب بالقضايا والمناسبات القومية

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطالبة الفائزة معربًا عن بالغ سعادته لما يقدمه طلاب جامعة حلوان من إبداعات وجهود متميزة في مجالات تخصصهم، متمنيًا لجميع طلاب الجامعة مزيدًا من التقدم والازدهار وتقديم المزيد من الإسهامات لتطوير المجتمع وخدمته، ونشر الفن لدعم الحركة الفنية في مصر، لتظهر فى أبهى صورها بكافة المحافل والمناسبات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب بالقضايا والمناسبات القومية.

اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن مقاس الطابع «4 سم في 5 سم»، مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها وتمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

وتم إصدار الطابع بمناسبة العيد 71 لـ الشرطة المصرية، ويوافق الاحتفال بذكرى عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، وجاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية وتم تصميم الطابع تحت اشراف الدكتورة عطيات الجابري والمهندسة هبة طوبار بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.