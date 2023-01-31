الكاتب الصحفي إيهاب البدوي: معرض القاهرة للكتاب احتفالية ثقافية «فيديو»

قال الكاتب الصحفي إيهاب البدوي، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في مصر احتفالية ثقافية يحضرها الناس دوما، لكن في هذه الدورة فإن عدد الزوار كبير للغاية ومن فئات مختلفة، في توقيت طغت فيه «السوشيال ميديا» على المجتمع.

فوجئت بالأعداد الكبيرة للشباب في المعرض

وأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «فوجئت بالأعداد الكبيرة للشباب وعدد المشترين كبير للغاية، رغم الظروف الاقتصادية، وما زالت مصر منتجة للثقافة، وهناك دول أخرى عارضة للثقافة».

وشدد «البدوي» على أن الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب مميزة للغاية، وفيها بشاير أمل رائعة، فالشباب يشتري الكتب ويقرأ ويحضر الندوات المختلفة.

التنوع الموجود في المعرض يزيد عمليات الشراء

وأردف الكاتب الصحفي: «التنوع الموجود في المعرض يزيد عمليات الشراء ما بين القصص الرومانسية والروايات والشعر والكتب العلمية وكتب الأطفال والرعب وما وراء الطبيعة، كما أن الطباعة شكلها راقٍ ومميز»، مؤكدا أن لكتاب لن يختفي أو يندثر لأن ملمسه مميز للغاية».