«الثقافة»: أطلقنا مبادرة لتوفير الكتب بسعر يبدأ من جنيه لأقل من 20 جنيها

قال محمد فقي وكيل وزارة الثقافة، إن الوزيرة نيفين الكيلاني أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، لتوفير الكتب بسعر يبدأ من جنيه إلى أقل من 20 جنيها، مشيرًا إلى أن المبادرة تعرض العديد من الكتب التي يتراوح سعرها ما بين جنيه و2 جنيه و3 جنيهات، وأن بعض هذه الكتب غير متوفرة في أماكن أخرى.

جناح خاص بالمبادرة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة القومية للكتاب قام بتخصيص جناح لهذه المبادرة ببلازا 1 ما بين صالة 1 وصالة 2 بمعرض الكتاب، لافتًا إلى أن الجناح المخصص للمبادرة مميز جدًا ويزخر بالعديد من الكتب والعناوين المهمة بكافة المجالات في التاريخ واللغة والأدب بمختلف فروعه، لا توجد في العديد من دور النشر الأخرى.

إقبال كثيف من الجمهور بمعرض القاهرة على جناح المبادرة

وكشف وكيل وزارة الثقافة عن أن جناح مبادرة «الثقافة والفن للجميع» لتوفير الكتب بسعر مخفض متنوع جدًا وعليه إقبال كثيف من الجمهور بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، مشيرًا إلى أن الجمهور مستمتع جدًا بما يقدمه هذا الجناح، منوهًا عن أن الجناح الرئيسي للهيئة العامة للكتاب به تخفيضات كبيرة على الكتب تصل إلى 20%.