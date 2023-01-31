ضبط كيلو هيروين بحوزة عنصر إجرامي بالقليوبية سبق اتهامه في 44 قضية

نجحت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي في القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية العاملة في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل بيعها.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط «محمد.ر.س» مقيم بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

المتهم مسجل في 44 قضية بينهم 10 مخدرات

ورصد ضباط المباحث الجنائية في قسم أول الإسماعيلية المتهم خلال ترويجه للمواد المخدرة، بدائرة القسم على نشاط واسع، وبتكثيف التحريات توصلت المعلومات لهويته وسجله الجنائي.

وتمكنت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب زياد إسماعيل معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، في القبض على المتهم وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين و300 تذكرة معدة ومجهزة للبيع ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

وبحسب المصادر فإن المتهم سبق اتهامه في 44 قضية مختلفة بينهم 10 قضايا اتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى الحكم عليه بالحبس 10 سنوات في إحدى القضايا.

محام: العقوبة تصل للإعدام

وقالت آية عبدالسلام، المحامية، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى الحكم بالإعدام أو المؤبد بسبب حيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة المهزة للبيع إلى جانب سبق اتهامه في عشرات القضايا اتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت «عبدالسلام»، أن المحكمة تشدد من عقوبتها على تجار المواد المخدرة لما تمثله من خطر داهم على الفرد والمجتمع.