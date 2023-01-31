توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة تصل لـ9 على القاهرة

حالة من التقلبات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وفق ما كشفته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد، بخصوص توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، أن الطقس سيكون بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على جيمع الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومدن القناة، وسيناء، وشمال وجنوب الوجه البحري، خاصة على محافظة ومطروح الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وتتراجع فرص الامطار بداية من صباح الخميس وحتى مطلع الاسبوع المقبل على المحافظات، عدا السواحل الغربية للبلاد.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية التالي:

درجات الحرارة الأربعاء1 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: العظمى 17والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى21 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 2 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 3 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.