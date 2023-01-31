«الثقافة»: دور النشر تقدم خصومات بمعرض الكتاب لتحقيق أكبر قدر من المبيعات

قال محمد فقي وكيل وزارة الثقافة، إن الدولة تبذل العديد من الجهود لتوفير الخدمة الثقافية للجمهور، كونها تساعد القارئ على اقتناء أكبر قدر من الكتب وبأقل تكلفة ممكنة، كاشفًا عن أن معظم قطاعات وزارة الثقافة قاموا بتخفيضات كبيرة، إذ أن الـ 1047 ناشر المشاركين بدروة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54 يستهدفوا تحقيق مبيعات كبيرة وهو ما يدفعهم لتقديم خصومات كبيرة على الكتب، وهو ما ينتظره الجمهور من العام للعام الذي يليه.

روابط ثقافية لها جذور عميقة

وأضاف فقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، المملكة الأردنية الهاشمية، لما يربط البلدين من ورابط ثقافية لها جذور عميقة، تتضمن روابط فكرية وأدبية وثقافية، لافتًا إلى أن مصر سبق وأن كانت ضيف شرف بمعرض الكتاب بعمان منذ عدة سنوات، وشاركت مصر ببرنامج ثقافي متميز.

المملكة الأردنية تقدم برنامجا ثقافيا في غاية الغنى والثراء

وأوضح وكيل وزارة الثقافة أن المملكة الأردنية تقدم برنامجا ثقافيا في غاية الغنى والثراء الثقافي، أدبيًا وفنيًا، إذ نظمت الأردن العديد من المحاور والندوات بمشاركة العديد من الأدباء والمفكرين من المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح البرنامج الأردني هو نقل تراث فني من خلال فعاليات فنية، وهو برنامج فني غني يعكس الفنون الشعبية الأردنية للجمهور المصري.