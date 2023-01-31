دراسة لحصر نوعيات المخلفات الزراعية والاستفادة منها في صناعة الأعلاف

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إنه تم إعداد دراسة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لحصر وتحديد نوعيات المخلفات الزراعية التي تتبقى بعد الحصول على المحصول المزروع، ومن ثم تحديد أنسب السبل والوسائل التي تمكننا من الاستفادة منها، مشيرًا إلى إعداد تلك الدراسة بناءً على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والذي كان حريص على متابعة فريق العمل باستمرار لرصد النتائج والمؤشرات التي تم التوصل إليها.

التنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة

وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة وعقد لقاءات من خلال فريق عمل كلا من الوزارتين حتى تم التوصل إلى تحديد هذه المخلفات وتعظيم الاستفادة منها من خلال استخدامها في منتجات متعددة وليس الأعلاف فقط، إذ أنها تستخدم في صناعة الأسمدة العضوية أو إنتاج الطاقة الحيوية أو صناعة الأخشاب المسطحة.

صناعة الأعلاف من المخلفات الزراعية

وأشار رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إلى أن الاجتماع أمس ركز على تصنيع الأعلاف غير التقليدية، إلى جانب مساهمة المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، موضحا أن المقصود من المخلفات الزراعية هي الأجزاء التي تتبقى بعد المحصول، فمثلا عند زراعة القمح يتبقى التبن، الذي يستخدم في تغذية حيوانات المزارع كحطب الذرة، متابعًا أن هناك مخلفات زراعية تتمثل في عروش بنجر السكر والخضراوات، فضلًا عن متبقيات التصنيع الزراعي.