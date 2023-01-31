«الأورمان» تستعرض تقرير إنجازات عام 2022: مشروعات بـ21 مليون جنيه

أثنى السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، على حجم مشاركة جمعية الأورمان في تنمية المجتمع، والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، خاصة ما قدمته الجمعية خلال عام 2022.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كل الجوانب.

تقرير شامل عن إنجازات الأورمان بكفر الشيخ

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ خلال عام 2022، موضحًا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية بلغت 21 مليون و500 ألف جنيه، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية

وأفاد «شعبان»، بأن التقرير تضمن قيام الجمعية على مدار عام 2022، بتوزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتوزيع عدد 75 ألف كيلو لحوم مستورد بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، و 10 آلاف كيلو لحوم بلدى بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، فضلاً عن توزيع عدد 8 آلاف بطانية ولحاف بتكلفة مليون و350 ألف جنيه، وتنظيم 25 معرضًا للملابس الجديدة والأثاث المنزلي بتكلفة مليونين و500 ألف جنيه، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

إجراء عدد 19 عملية قلب للمرضى غير القادرين

وتابع «شعبان»، أنه في المجال الطبي تم إجراء 19 عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، تنوعت ما بين «عملية جراحية، وقسطرة علاجية»، مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بتكلفة 830 ألف جنيه، وتسليم عدد 76 جهاز تعويضي بتكلفة 327 ألف جنيه، وذلك دعمًا لذوي الهمم.

تركيب 150 وصلة مياه شرب نقية

ولفت «شعبان»، إلى أنه تم تركيب 150 وصلة مياه شرب نقية بتكلفة 810 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسليم 251 قرضًا حسنًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتسليم 13 كشكًا شاملًا البضاعة والكهرباء بتكلفة 390 ألف جنيه، فضلًا عن دعم زواج عدد 4 فتيات يتيمات بتكلفة 30 ألف جنيه.