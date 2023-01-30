«الأوقاف»: إقبال كبير على الأمسية الابتهالية بمسجد السيدة نفيسة

أقامت وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة اليوم الإثنين 30 يناير2023م، في إطار دور الوزارة الريادي في عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

أبرز الحضور في الأمسية الابتهالية بمسجد السيدة نفيسة

وحضر الأمسية الابتهالية بمسجد السيدة نفيسة، الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سيد حامد مدير الدعوة بالقاهرة، وعبد العزيز عمران، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

المبتهلون في أمسية مسجد السيدة نفيسة

شارك في الابتهال الديني وقام بالإنشاد كل من المبتهل إبراهيم راشد، والمبتهل بلال مختار، والمبتهل شعبان عبد الجيد، والمبتهل محمد السوهاجي، والمبتهل شريف عبد المنعم، والمبتهل محمد الصعيدي، والمبتهل أحمد أبو خطوة، والمبتهل عبد اللطيف وهدان، والمبتهل محمود عوض الله، والمبتهل إسلام السرساوي، والأمسية من إعداد وإشراف فني حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية.