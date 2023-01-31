حلمي النمنم: الجامعات الشعبية كانت بديلا لقصور الثقافة في الماضي

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين لعام 2023، ضمن فعاليات اليوم السادس، ندوة «المراكز الثقافية الجديدة في مصر»، التي تأتي تحت رعاية هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ويدير الندوة حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

وعقب «النمنم» على الجزء المتعلق بالمقابلات الشخصية، قائلا: «إذ يتم إجراء مع عدد من الأشخاص المؤثرين بشكل كلي في البحث، بالإضافة إلى التركيز بشكل كلي على التعميق الكلي».

كما أن تركيز البحث على مركز الإبداع المتواجد في الإسكندرية، ليس بالاختيار الأمثل، لأنه راجع إلى تواجد مكتبة الإسكندرية التي أكسبته أهمية كبرى في ذلك الوقت، وكان الأفضل التركيز على بعض المراكز الأخرى الموجودة في أماكن متفرقة في الإسكندرية كمنطقة الأنفوشي.

وزير الثقافة الأسبق

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أنه قبل تواجد قصور الثقافة، كان يتواجد ما يعرف بالجامعات الشعبية، التي كان يذهب إليها الأفراد لمحو أميتهم، وكانت تلعب نفس الدور التي تقوم به قصور الثقافة الآن.