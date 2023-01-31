محلل اقتصادي لـ«السفيرة عزيزة»: الأزمة العالمية أثرت على الجميع

قال الدكتور مدحت نافع، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يفلت منها أحد نتيجة التداعيات المتتالية على العالم، فمنذ جائحة كورونا، تم تقييد حركة العمالة وتسريح بعضها بشكل كبير، وأصبحت هناك أزمة في الإنتاج والعرض ووفرة السلع، مع اضطراب سلاسل الإمداد وإغلاقات الصين التي تعتبر المنتج الأكبر للعالم، والمحقق للتوازن في سوق السلع والخدمات.

الدول الأوروبية

أوضح «نافع» خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية DMC، أن الدول الأوروبية كانت من أكثر المتضررين نتيجة تعرضها لأزمة في الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، لأن 40% من الغاز لديها وارد من روسيا، بالإضافة لأزمات الهجرة غير الشرعية، وحركة اللجوء من أوكرانيا.

الأزمات المتتالية

وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي، إلى أن الأزمات المتتالية أثرت على القطاع العائلي في مختلف الدول، مع تعرض الدخل المتاح إلى القلة، وانعدام قدرة العائلات على الادخار، واتجاه لتقسيم الدخل في على المتطلبات الأساسية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.