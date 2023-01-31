أماكن جديدة لمعارض «أهلا رمضان» 2023 في 3 محافظات: سلع ولحوم بأسعار مخفضة

شهدت 3 محافظات مختلفة، افتتاح أماكن جديدة لمعارض «أهلا رمضان» 2023، لبيع السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 35% مقارنةً بالأسعار بالخارج.

وتشهد معارض «أهلا رمضان» 2023 في كافة المحافظات، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية، لاستقبال شهر رمضان، بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعارها بالسوبر ماركت.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

وفي محافظة الفيوم، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 8 معارض «أهلا رمضان» 2023 في المدينة ومختلف المراكز، حيث جاءت أماكن معارض أهلا رمضان التالية بحسب بيان محافظة الفيوم.

- 2 منفذ بيع في مدينة الفيوم، الأول أمام نادي الشبان المسلمين بشارع أحمد شوقي، والثاني بجوار مستشفى النقل البري بمنطقة الحواتم.

- 2 منفذ بيع في مركز إطسا، الأول ببندر إطسا وتحديدًا في تقاطع شارع عمر بن الخطاب، والثاني بجوار إدارة التموين في قرية تطون.

منفذ بمركز يوسف الصديق، بجوار قسم الشرطة. منفذ بمركز طامية، بجوار الإصلاح الزراعي. منفذ في الشواشنة بجوار المدرسة الابتدائية. منفذ في سنورس بجوار مجلس المدينة.

8 منافذ أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، افتتح المحافظ 8 منافذ أهلًا رمضان 2023 لبيع مختلف المواد الغذائية واللحوم والدواجن التي جاءت كالتالي:

منفذ فوة منفذ البرلس منفذ بلطيم منفذ الحامول منفذ غرب مدينة كفر الشيخ معرض أهلا رمضان بمنطقة ال 47 عمارة معرض مدينة سيدي غازي معرض مدينة سيدي سالم

10 معارض أهلا رمضان بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح 4 معارض أهلا رمضان 2023 في مدينة سوهاج، بالإضافة إلى 6 آخرين في المراكز بالمناطق الآتية:

معرض منطقة ستي معرض في ميدان العارف معرض أمام إستاد سوهاج معرض في شارع الجرجاوية معرض في مركز جرجا معرض في البلينا معرض في أخميم معرض في المراغة معرض في المنشأة معرض في ساقلته

خصومات تتراوح بين 15 حتى 35%

على جانب آخر، أعلن المهندس محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنّ معارض أهلا رمضان 2023، تشمل كافة السلع الغذائية والياميش والخضر والفاكهة بأسعار تتراوح بين 15 حتى 35%.