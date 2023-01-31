«الاتحادي الديمقراطي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: العملة انهارت أمام الدولار من 60 لـ600

أكد الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي، أن العالم وصل لقناعة أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، وأن معيشة المواطن لها الأسبقية القصوى.

العملة السودانية رمز من رموز السيادة

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن السودان شهد تدهورا لسعر صرف العملة من 60 جنيها لكل دولار إلى 600، لافتًا إلى أن العملة السودانية رمز من رموز السيادة، معتبرًا أنها مثل العلم، وأن انهيار العملة يعني انهيار السيادة، مشيرًا إلى أنه من المقبول أن تنخفض قيمة العملة أمام الدولار من 60 جنيها سودانيا لكل دولار، لـ100 جنيه سوداني لكل دولار، وليس 600.

عدم اهتمام الثورة السودانية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

أشار إلى أن وضع العملة السودانية شهد انهيارا شاملا، مطالبًا بالوقوف أمام هذه الأزمة، منتقدًا عدم اهتمام الثورة السودانية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانغمارها في الصراعات غير المتناهية، وأن كل شخص يبحث عن نصيبه ومكسبه، مطالبًا الجميع بالنظر للوطن.