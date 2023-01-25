24 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ هنيدي

تصدر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بطولة محمد هنيدي، المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض السينمائية، حيث تم طرح الفيلم يوم 28 ديسمبر الجاري.

إجمالي إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من بطولة محمد هنيدي، حقق إجمالي إيرادات 24 مليون جنيه و527 ألف جنيه، ويدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، بين شخصيتين الأساسيتين نبيل الجميل ونور اللبنانية.

أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وتدور أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، حول الدكتور نبيل، والذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، ويتعرف على نور اللبنانية، حيث يتخرج الثنائي في كلية الطب قسم التجميل، ويدخلا في مغامرات كوميدية.

أبطال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.