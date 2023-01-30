قناة الحياة تبرز إنشاء مركز طبي في قرية قلندول بالمنيا.. يخدم 100 ألف نسمة

عرضت قناة الحياة، تقريرا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء مركز طبي قرية قلندول التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة».

مركز طبي قرية قلندول يقدم الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويقام على مساحة 2040 مترا مربعا.

40 مليون جنيه تكاليف إنشاء المركز الطبي

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أن 40 مليون جنيه تكاليف إنشاء مركز طبي قرية قلندول التابعة لمركز ملوي.

قناة الحياة، أفادت بأن المركز الطبي يخدم 100 ألف نسمة في قرية قلندول وتوابعها «الإصلاح الزراعي- أم تسعة - أبو عفيفي».

وجاء في التقرير، أنّ 40 فرصة عمل يوميا وفرها إنشاء المركز الطبي لأهالي قرية قلندول وتوابعها.