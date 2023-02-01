خريطة فصل الكهرباء بالمحافظات اليوم للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات بشمال الدلتا، الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية، وفقا لجدول الصيانة، وأخطرت الشركة المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي اليوم حتى يتمكنوا من تدبير احتياجاتهم فترة الانقطاع، وأن يوفر أصحاب المخابز والمستشفيات مغذيا بديلا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم الاربعاء في،

كفر الشيخ : قطع الكهرباء بمدن بيلا ودسوق وكفر الشيخ والقرى التابعة لهم.

الدقهلية : فصل التيار الكهربائي عن مدن نبروة والسنبلاوين والمنصورة وطلخا والقرى التابعة لهم.

دمياط : انقطاع الكهرباء اليوم عن مدن الحمام والشعراء ودمياط الجديدة والقرى التابعة لهم.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وافادت الشركة بمواعيد قطع الكهرباء اليوم الاربعاء بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع الكهرباء اليوم

وصرح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بقطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن عدة قرى للصيانة الدورية ومنها شطورة والشيخ زين الدين وبنجا وضعف المياه بالدوار العليا بمدينة طهطا وساحل طهطا وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.