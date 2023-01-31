وزير البيئة الأردني: السدود في المملكة تعاني من مشكلة جفاف

قال معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، إن السدود في المملكة الهاشمية الأردنية تعاني الآن مشكلة جفاف بسبب نقص الأمطار التي أدت إلى قلة التخزين، ونأمل في أن يكون موسم الأمطار المقبل أفضل من السابق، وتواصل الحكومة الأردنية جهودها لتقليل الفاقد المائي للتصدي لهذه التحديات.

المنطقة العربية ستعاني بشدة من تابعات التغير المناخي

وأضاف «الردايدة»، خلال مقابلة له مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة العربية ستعاني بشدة من تابعات التغير المناخي، حيث سيكون هناك انخفاض ملحوظ في كمية الأمطار ومن ثم انخفاض حصة المواطن من المياه.

وأوضح وزير البيئة الأردني، أن الحكومة في بلادة أطلقت مشروعًا كبيرًا وهو «الناقل الوطني»، لسد عجز مياه الشرب والتوجه إلى الزراعة من خلال البصمة المائية، مشيدًا بالدولة المصرية واستضافتها الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي.

مؤتمر المناخ كوب 27 حقق مكاسب

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ كوب 27 حقق مكاسب كان أبرزها الموافقة على صندوق الخسائر والأضرار وتفعيل آلية للصندوق والانتقال بها إلى «COP28» المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الأردن أطلق مبادرة متعلقة بـ«اللاجئين والمناخ» خصوصًا بعدد زيادة عدد السكان لـ20% في آخر 10 سنوات، بسبب زيادة اللاجئين الذين ضغطوا على الموارد المائية للدولة.

وأوضح أن قلة الهطول المطري تعني انخفاض السعة الكلية للسدود، مشيراً أنه يتطلع أن يكون موسم الأمطار القادم أفضل مما سبقه، و في الأردن تم التوجه نحو الزراعة الذكية لتقليل الشح المائي، كما أنه يتم العمل حالياً على تطوير آليات الحصاد المائي التي تقوم بجمع مياه الأمطار والحفاظ عليها.