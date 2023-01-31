خبير دولي لـ يوسف الحسيني: مصر عرضت الوساطة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي تحدث في قمة المناخ عن إمكانية قيام مصر بدور الوسيط في حل الأزمة الروسية الأوكرانية، والحديث صادر عن خلفية واضحة تمثل قوة السياسة المصرية الخارجية الدولية وتنوعها في الآونة الأخيرة، وللتأكيد على الحجم الحقيقي للعاصمة المصرية القاهرة في الشرق الأوسط والعالم في ظل الظروف العالمية الصعبة.

تنوع الثقافة المصرية

وأوضح «الديب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن زيارة الرئيس السيسي للهند وأرمينيا تؤكد تنوع الثقافة والسياسة المصرية وأهمية القرار المصري في الخارج.

وأضاف أن زيارات مصر الخارجية تجدد العلاقات، وخاصة مع وزارات التجارة والصناعة والأمن في مختلف الدول والتي تنعكس على الشق الاقتصادي والأمنى على المستوى الدولي، لافتا إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الروسي تضيف لأمور دولية مهمة وتفتح آفاقا غير عادية لزيادة مستويات التعاون المصري الروسي.

مصر تتعاون مع روسيا

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر تتعاون مع روسيا في مختلف المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وعندما فكرت روسيا في الاستماع إلى أفريقيا كان ذلك خلال تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، موضحا أن حديث وزير الخارجية الروسي أشار إلى أنه عرض كل ما يدور داخل أوكرانيا على وزير الخارجية المصري، ما يعني أن مصر تحتل مكانة مهمة جدا في جدول أعمال السياسة الخارجية الروسية.