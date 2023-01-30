برنامج «التاسعة» يعرض تقريرا عن الإقبال الكبير على جناح الطفل بمعرض الكتاب «فيديو»

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا يسلط الضوء على التفاعل الكبير من قبل الزوار في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

إقبال كبير من الأطفال لشراء الكتب

وقال أحد الأطفال في التقرير التلفزيوني: «جبت حاجات كتيرة واشتريت كتب، والمعرض كان جميل، وحسيت بتغييرات كتيرة حصلت للمعرض مقارنة بالسنوات الماضية، وكنت باجي المعرض من وأنا صغير»، وأضافت أخرى: «اشتريت كتب للتلوين».

كما عبر بعض الأطفال عن سعادتهم بزيارة معرض الكتاب للمرة الأولى في حياتهم، حيث قالت طفلة: «أول مرة آجي المعرض وأحب إني أجي المرات الجاية، وأول مرة اشتري كتب من هنا»، وأضاف أحد الأطفال: «أول مرة آجي المعرض وجيت مع صديقي سيف، هو عنده موهبة الكتابة وأنا بحب الرسم».

أطفال يعبرون عن سعادتهم لزياراتهم الأولى

ولفتت إحدى الأطفال إنها زارت المعرض للمرة الأولى لشراء قصص للأطفال إضافة أنها زارت المعرض هذا العام لعرض كتابها، كما قال آخر إنه شارك في المعرض بقصة من كتابته اسمها «حكاوي الشاطر سيف»، وأضافت أخرى أنها زارت معرض الكتاب هذا العام لشراء قصص الأطفال.