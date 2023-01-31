أحمد موسى: إنشاء 14 ميناء جافا جديدا خلال الفترة المقبلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية المواني الجافة ودورها في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن البضائع تٌنقل من المواني البحرية إلى الجافة عبر قطارات شحن، لافتا إلى أنها توفر المزيد من فرص العمل، وتساعد في انخفاض أسعار السلع، والدولة ستنشئ 14 ميناء جافا على مستوى الجمهورية.

المواني لا تُكلّف الدولة المصرية دولارا واحدا

وتحدث موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» عن المواني الجافة، مضيفًا: «فيه حاجة مهمة لينا كمصريين محدش بيتكلم عنها، فيه مواني جافة أرضية مش موجودة في البحر؛ منها ميناء موجود في مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 176 مليون دولار، وهذه المواني لا تُكلّف الدولة المصرية دولارا واحدا».

وأوضح أن نقل البضائع إلى المواني الجافة عبر القطار يُساهم في توفير عدد سيارات النقل التي تنقل هذه البضائع والحاويات، ويحافظ على البنية التحتية من الطُرق، مؤكدًا أن ميناء 6 أكتوبر يستقبل يوميًا 3 قطارات بحمولة 720 حاوية بضائع.

وأشار أن هذه الموانئ يوجد بها نفس الخدمات وأنظمة الرقابة الموجودة بالموانئ البحرية، مؤكدًا على أنه سيتم عمل منطقة صناعية جديدة على مساحة 11 ألف فدان بجوار هذا الميناء في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة.

ولفت إلى أن إنشاء المواني الجافة البعض منه في سوهاج والفيوم وميناء أرقين على الحدود السودانية، وفي السلوم على الحدود الليبية، مؤكدًا أن السلع التي يتم استيرادها يُضاف إليها نحو 30 أو 40% تكلفة سلاسل الإمداد.

تقليل تكدس البضائع بالمواني البحرية

وتحدث موسى عن أهمية المواني الجافة، مشيرًا إلى أنها تُساهم في خفض قيمة سلاسل الإمداد، وتعمل على تقليل تكدُس البضائع بالمواني البحرية، وتوفير فرص العمل، وإنشاء مناطق صناعية بالمناطق المجاورة لها، مؤكدًا أن المواني الجافة تُسهم في خفض فاتورة سلاسل الإمداد إلى النصف؛ ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع.