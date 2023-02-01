الحرارة على «سانت كاترين» تسجل 8 «تحت الصفر».. وإقبال سياحي على المدينة

أجواء شتوية شديدة البرودة تشهدها مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء منذ أمس الثلاثاء، إذ انخفضت درجات الحرارة على كل المدن، وبخاصة مدينة سانت كاترين التي تشهد عودة درجات الحرارة إلى تحت الصفر لتكون فرصة لتكون الثلوج.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص اليوم الأربعاء، إنّه جري رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مدن المحافظة بعد التغيرات في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة تحسبا لسقوط أمطار وسيول على بعض المدن.

جبل سانت كاترين

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة سجلت فجر اليوم أقل درجة حرارة على مستوي مصر، إذ بلغت درجة حرارة 2 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرا إلى أنّ هذه الأجواء الباردة تشبه أجواء دول أوربية، لذا هناك إقبالا سياحيا على زيارة مدينة سانت كاترين في الشتاء من المصريين والأجانب.

وأضاف أنّ المدينة استقبلت خلال هذا الأسبوع أكثر من 4000 سائح من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن قمة جبل سانت كاترين عادة لطبيعتها الشتوية، وسجلت أقل درجة حرارة في مصر، وبلغت 8 درجات تحت الصفر مما يعطي فرصة لتكون طبقات ثلجية خفيفة، موضحا أنّ جبل موسي سجل 4 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 5 درجات تحت الصفر، أما جبل أم شومر فقد سجل 7 تحت الصفر.

طقس بارد على مدن المحافظة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتعرض إلي حالة من الطقس البارد، وتعرضت المدن رياح شمالية وشمالية غربية، أسفرت عن إغلاق ميناء نويبع مرتين هذا الأسبوع، بينما استمرت حركة الطيران والملاحة البحرية طبيعية في شرم الشيخ وطابا وطور سيناء.

وسجلت مدينتي دهب وشرم الشيخ فجر اليوم الأربعاء، 13 درجة والرطوبة 50% وسرعة الرياح 10 كيلومترات في الساعة، بينما سجلت مدينة الطور العاصمة 11 درجة، أما مدن رأس سدر، نويبع، طابا فقد سجلوا 12 درجة.