مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن: تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي لكارثة

أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من مصلحة الجميع الوصول لأرضية مشتركة بخصوص مسألة سداد الديون الأمريكية، مشيرًا إلى أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة كما وصف الرئيس جو بايدن.

التخلف عن سداد الديون قد يؤدي لتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وأوضح جبر خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه سيواكب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون إغلاق لمؤسسات حكومية وفقدان للوظائف وفقدان بعض أصحاب المعاشات لمعاشهم، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل أزمة مالية عالمية جديدة مثل التي حدثت عامي 2007 و2008.

الجمهوريون يقفون في موقف أكثر مرونة

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أنه للمرة الأولى يجد الرئيس الأمريكي لا يتمتع بأي مرونة ويقف عند نقطة ولا يريد أن يتزحزح عنها بينما يقف الجمهوريون وعلى رأسهم كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، في موقف أكثر مرونة وأكثر قدرة على التفاوض والنقاش بشأن سقف الدين، لافتًا إلى أن مكارثي صرح لوسائل إعلام بأنه يريد الوصول لمنطقة وسط مع الرئيس الأمريكي لا يكون فيها الإنفاق الأمريكي ببذخ والسماح برفع سقف الدين والعودة للاستدانة من جديد.