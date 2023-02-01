تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبري اليوم

باشرت الإدارة العامة للمرور تنفيذ خطة القضاء على الكثافات بالطرق والمحاور الرئيسية، لتحقيق سيولة مرورية تزامنًا مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق وأماكن الكثافات لتذليل العوائق وتسيير حركة المركبات، كما استعان رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات المعطلة.

خدمات مرورية

ونظمت الإدارة لجان أمنية لضبط مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، فضلا عن نشر الرادارات على الطرق والمحاور الرئيسية، لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

الحركة المرورية

وعن الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت سيولة مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى منطقة وسط البلد وشارع رمسيس.

كما ظهرت كثافات مرورية في منطقة وسط البلد وكوبري 15 مايو وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم في الاتجاه المؤدي إلى الرماية ونفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة ومنطقة الزمالك وشارع رمسيس وميدان سفنكس.