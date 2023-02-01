القبض على سائق ميكروباص أشعل النيران في سيارة مدرس بالعمرانية

أقدم سائق ميكروباص على حرق سيارة مدرس، وقام بسكب البنزين عليها وأشعل بها النيران، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل في منطقة العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد حضور مدرس 42 سنة إلى القسم، يشكو من تضرره احتراق سيارته ملاكى حال توقفها بشارع قريب من منزله، وأبلغه الأهالي قيام أحد الأشخاص برش مادة على السيارة، وإشعال النيران بها وفر هاربا.

ضبط المتهم

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات والتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق ميكروباص 27 سنة، وألقى القبض عليه.

وبمواجهته أمام العميد وائل الجابرى مأمور القسم، اعترف بارتكابه الواقعة المذكورة، وقيامه بحرق سيارة المجي عليه بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.