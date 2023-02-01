إجمالي إيرادات فيلم المطاريد بدور العرض تصل إلى 2.2 مليون جنيه

نجاح كبير حققه الفنان أحمد حاتم، بطل فيلم المطاريد، الذي يعرض حاليا بدور العرض، حيث استطاع أن يحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى، داخل السينمات وحقق إيرادات كبيرة.

إيرادات فيلم المطاريد لـ أحمد حاتم

حقق فيلم المطاريد، أمس 211 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم كاملاً 2 مليون و252 ألف جنيه.

ويواصل فيلم «المطاريد»، تحقيق إيرادات مرتفعة، منذ عرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك في بطولة فيلم «المطاريد»، عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم «المطاريد»

تدور أحداث فيلم المطاريد، في إطار تشويقي اجتماعي، حول ورث أحمد حاتم نادي عريق من والده، ويقرر أن يبيع لـ إياد نصار، ولكنه يقرر فجأة أن يكون فرقة من كورة القدم حتي ينافس بها النادي الخاص به، وتساعده على ذلك الفنانة تارا عماد.