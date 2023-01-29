«الكهرباء» تبدأ مراجعة كشوف استهلاك المشتركين اليوم لإصدار فاتورة فبراير

تبدأ شركات توزيع الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء بجميع المحافظات اليوم الأحد، مراجعه كشوف استهلاك قراءات عدادات المشتركين التي سلمها الكشافين خلال الأسبوع الماضي للفروع والإدارات الواقعة بنطاق عملهم لاستبعاد القراءات الشاذة تمهيدًا لطباعة فواتير شهر فبراير 2023 بهدف تلافي أي أخطاء، وإصدار ايصالات استهلاك فواتير، تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين دون أخطاء.

مراجعة كشوف قراءات العدادات بدءا من استلامها وحتى طباعة الإيصالات

وأكّد مصدر بالشركة القابضة للكهرباء اتخاذ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بناءً على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة، عددًا من الخطوات والإجراءات الإيجابية لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة من خلال استخدام تطبيق وتعميم «برنامج القراءة الموحد» لعداد الكهرباء على جميع الإدارات والفروع بشركات التوزيع بهدف إصدار إيصالات استهلاك فواتيرالكهرباء، دون أخطاء بشرية وتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين والتي تبدأ إجرائتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعه الإيصالات.

الرد على شكوى المشترك الخاصة بفواتير الاستهلاك بحد أقصى 48 ساعة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ الشركة القابضة للكهرباء حددت عددًا من طرق التواصل مع المشتركين بجميع فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء في حال الرغبة في تقدمة بشكوي خاصة بفواتير الاستهلاك عن طريق خدمة «واتس آب» أو مركز الشكاوى أو رقم 121، لافتًا إلى أنَّه يجرى بحث الشكوى فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكّد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.