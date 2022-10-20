أسعار البن تتجه إلى التراجع عالميا.. وتسجل 1.98 دولار للرطل

واصلت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال خسائرها متراجعةً إلى 1.98 دولار للرطل، مقتربة من مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، وسط ارتفاع الدولار وتحسن توقعات المحاصيل في البرازيل، أكبر منتج للبن، بعد أنباء عن هطول أمطار غزيرة قد تعزز ازدهار محصول البن العام المقبل.

توقعات بتراجع الطلب الأوروبي

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات أرابيكا المعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 408.419 كيسًا في 13 أكتوبر الجاري، علاوة على ذلك، قال بنك الاستثمار Itau BBA، إنّ هناك مخاوف أيضًا بشأن الطلب على البن في أوروبا، أكبر منطقة مستهلكة في العالم، بسبب الصعوبات الاقتصادية المستمرة وارتفاع التضخم.

توقعات بتراجع سعر الرطل

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 1.9 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتمّ التداول عند 1.75 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

وتمثل قهوة أرابيكا المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل «40% من إجمالي المعروض في العالم» وكولومبيا، بينما تمثل قهوة روبستا، وهي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، النسبة المتبقية البالغة 25% ويتمّ إنتاجها في الغالب في فيتنام «15% من الإمداد العالمي» وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.